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Spor Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-15 14:09:15 -
Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından denge ve kuvvet çalışmaları yaptı.

İdman, 5'e 2 pas ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.



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