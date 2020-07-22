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Spor

Beşiktaş yıldız oyuncunun peşinde

Beşiktaş'ın, Katar ekibi Al Duhail'le yollarını ayıran ve şu an serbest olan golcü futbolcu Mario Mandzukic için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 11:29:00 -
Beşiktaş yıldız oyuncunun peşinde

34 yaşındaki yıldız oyuncuyla görüşen Siyah-beyazlılar, Hırvat forvete ilk olarak 1 milyon 750 bin Euro teklif etti.

Buradan gelecek cevaba göre hareket etmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, Mandzukic'in bu rakamı az bulması durumunda 2 yıllık kontrat teklif edeceği yıldız oyuncuya senelik maksimum 2 milyon Euro önerecek.

Eğer Mandzukic bunu kabul ederse, gelecek sezon Beşiktaş'ta olacak. Ancak Hırvat golcüden olumsuz bir yanıt alınırsa ısrarcı olunmayacak ve bu transfer konusu kapatılacak.

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