Beşiktaş yıldız oyuncunun peşinde
Beşiktaş'ın, Katar ekibi Al Duhail'le yollarını ayıran ve şu an serbest olan golcü futbolcu Mario Mandzukic için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.
34 yaşındaki yıldız oyuncuyla görüşen Siyah-beyazlılar, Hırvat forvete ilk olarak 1 milyon 750 bin Euro teklif etti.
Buradan gelecek cevaba göre hareket etmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, Mandzukic'in bu rakamı az bulması durumunda 2 yıllık kontrat teklif edeceği yıldız oyuncuya senelik maksimum 2 milyon Euro önerecek.
Eğer Mandzukic bunu kabul ederse, gelecek sezon Beşiktaş'ta olacak. Ancak Hırvat golcüden olumsuz bir yanıt alınırsa ısrarcı olunmayacak ve bu transfer konusu kapatılacak.