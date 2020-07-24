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Spor

Beşiktaş yıldız futbolcunun ayrılığını resmen açıkladı!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ayrılığını açıkladı. Tecrübeli oyuncu takım arkadaşları ve Sergen Yalçın'la vedalaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 13:15:00 -
Beşiktaş yıldız futbolcunun ayrılığını resmen açıkladı!

Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anlaşmaya varan Burak Yılmaz'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; deneyimli oyuncunun, teknik direktör Sergen Yalçın ve takım arkadaşları ile vedalaştığı belirtildi.

Söz konusu açıklamada ayrıca Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür edildi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması

Burak Yılmaz, bugünkü antrenman öncesi, teknik direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler.

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