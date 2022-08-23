Beşiktaş yeni stoperini İstanbul'a getiriyor!
Kadrosuna Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın ardından bir stoper takviyesi daha yapmayı planlayan Beşiktaş, İsveçli stoper Isak Hien transferinde mutlu sona ulaştı.
Kadrosuna Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın ardından bir stoper takviyesi daha yapmayı planlayan Beşiktaş, İsveçli stoper Isak Hien transferinde mutlu sona ulaştı.
Ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Everton'dan İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli'nin transferini bitirmeye hazırlanan Beşiktaş, savunmaya yapacağı takviye için de sona yaklaştı.
Isak Hien'de anlaşma tamam
Fotomaç'a göre; Siyah-beyazlılar, Norveç ekibi Djurgardens'de forma giyen 23 yaşındaki İsveçli stoper Isak Hien'in transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağladı.
4 yıllık sözleşme
Bu transfer için İsveç ekibine 3.1 milyon euro'yu 4 taksit halinde ödeyecek olan Beşiktaş'ın, oyuncu ile yıllık 900 bin euro'dan 4 senelik anlaşmaya vardığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, 23 yaşındaki oyuncuyu yarın İstanbul'a getireceği ifade edildi.
Piyasa değeri 1 milyon Euro
Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan Isak Hien, geçtiğimiz sezon Djurgardens ile 27 maça çıktı. 23 yaşındaki savunmacı bu maçlarda 3 gol kaydetmeyi başardı. Burkina Faso asıllı genç stoper daha önce İsveç'te Vasalund'da oynamıştı.
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