Beşiktaş yeni stoperini İstanbul'a getiriyor!

Kadrosuna Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın ardından bir stoper takviyesi daha yapmayı planlayan Beşiktaş, İsveçli stoper Isak Hien transferinde mutlu sona ulaştı.

Ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

Everton'dan İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli'nin transferini bitirmeye hazırlanan Beşiktaş, savunmaya yapacağı takviye için de sona yaklaştı.

Isak Hien'de anlaşma tamam

Fotomaç'a göre; Siyah-beyazlılar, Norveç ekibi Djurgardens'de forma giyen 23 yaşındaki İsveçli stoper Isak Hien'in transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağladı.

4 yıllık sözleşme

Bu transfer için İsveç ekibine 3.1 milyon euro'yu 4 taksit halinde ödeyecek olan Beşiktaş'ın, oyuncu ile yıllık 900 bin euro'dan 4 senelik anlaşmaya vardığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, 23 yaşındaki oyuncuyu yarın İstanbul'a getireceği ifade edildi.

Piyasa değeri 1 milyon Euro

Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan Isak Hien, geçtiğimiz sezon Djurgardens ile 27 maça çıktı. 23 yaşındaki savunmacı bu maçlarda 3 gol kaydetmeyi başardı. Burkina Faso asıllı genç stoper daha önce İsveç'te Vasalund'da oynamıştı.



