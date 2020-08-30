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Spor Beşiktaş, yeni stoperi Türkiye'ye getiriyor
Spor

Beşiktaş, yeni stoperi Türkiye'ye getiriyor

Kara Kartal, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu İstanbul'a getiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 20:13:00 -
Beşiktaş, yeni stoperi Türkiye'ye getiriyor

Beşiktaş Kulübü, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu Türkiye'ye getiriyor. Kara Kartal'ın yeni stoperinin yarın (31 Ağustos 2020 Pazartesi günü) saatler 23:20'yi gösterirken İstanbul'da olacağı ifade edildi.

Atletico Madrid ile anlaşmaya varıldı

beIN Sports'un haberine göre; hem sol stoper hem sol bek oynayabilen genç futbolcuyu ikna eden Beşiktaş, İspanyol kulübüne de maaşına karşılık 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu ve bu hususta anlaşıldı.

Görüşmeler niçin uzadı?

İki kulübün görüşmelerinin 'satın alma opsiyonu' sebebiyle uzadığı bildirildi.

Atletico Madrid ekibi önce sözleşmeye opsiyon ekletmek istemedi fakat siyah-beyazlıların bonservisinin yüzde 50'sine 4.5 milyon Euro öneride bulunmasının ardından gelecek sezon için satın alma opsiyonu üzerinden de anlaşmaya varıldı.

Ne kadar ücret alacak?

Montero'nun ise senelik 775 bin Euro alacağı ifade edildi.

Resmi sözleşmeye imza atan Montero, Madrid'in de ıslak imzayı atmasından sonra İstanbul'a gelecek.

Maçlarda koruyucu gözlük kullanıyor

2017 yılının Mart ayında aldığı bir darbe ile retinasında yırtık oluştuğu bildirilen ve bu nedenle operasyon geçiren Montero, maçlara koruyucu gözlük ile çıkıyor.

Francisco Montero'nun futbol kariyeri

İspanya dışında daha önce oynamayan futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralık forma giydiği Deportivo La Coruna'da 31 maçta forma terletti. Atletico Madrid formasını 48 kez taşıyan 1.85 boyundaki İspanyol futbolcu, bir defa da İspanya U21 Milli Takımı'nda görev aldı.

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