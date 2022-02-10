Beşiktaş yeni sezonun golcüsünü buldu!

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Genoa'da forma giyen Caleb Ekuban ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Gol yolunda sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, forvet mevkiini güçlendirmek istiyor.

Batshuayi'den istediği verimi alamayan Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda biten Cyle Larin ile de anlaşma sağlanamadı.

Belçikalı yıldız Batshuayi'nin kalıp-kalmayacağı, sezon sonuna kadar göstereceği performansa göre netlik kazanacak. Senelik 2.5 milyon euroda ısrar eden Larin ise 1.7 milyon euroya evet demezse önümüzdeki sezon olmayacak.

Geçtiğimiz sezonlarda Trabzonspor formasıyla toplamda 103 maça çıkan ve bu periyotta 29 gol atarken 18 asist yaparak büyük bir farklılık oluşturmuştu. 27 yaşındaki Ganalı forvet transfer olduğu Genoa'da ise bekleneni veremedi. Oynadığı 23 maçta sadece 1 gol ve 1 asist üretebildi ve gözden düşmüştü.