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Spor Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-08-31 14:40:48 -
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ısınma ve istasyon koşularının ardından, açma-germe çalışması yaptı.

İdman, 5'e 2, top kapma ve pas çalışmaları ile sürdü. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, The Land of Legends Cup ilk maçında yarın saat 21.00'de Demir Grup Sivasspor ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.


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