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Spor Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Toparlanmak için çaba gösteren Siyah Beyazlılar, Yeni Malatyaspor maçına çıkacak. Sergen Yalçın sorumlusundaki Beşiktaş, Hamza Hamzaoğlu'nun yönettiği Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan için mücadele edecek. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi bazı detaylar

Yeniakit Publisher
2020-11-01 16:12:00 -
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig’in 7. Haftasında Beşiktaş Vodafone Park’ta Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Evinde henüz galibiyet yüzü görmeyen Beşiktaş kendisinin 1 puan üstünde yer alan Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki kıran kırana mücadele beklenen maç saat kaçta oynanacak? Maç hangi kanalda canlı verilecek?

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 7'nci haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. 1 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç, Bein Sports HD 1 kanalından canlı verilecek.

Ligdeki 5 maçında 2 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberliği olan Beşiktaş’ın 7 puanı bulunuyor.

Yeni Malatyaspor ise 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor.

İki takımın maç istatistikleri

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor , Süper Ligde 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın oynadığı 6 maçta Beşiktaş 4 galibiyet alırken Yeni Malatyaspor 1 galibiyet aldı. İki takımın 1 karşılaşması ise golsüz sona erdi.

 

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