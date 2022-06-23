Beşiktaş yeni Larin'ini buldu!

Beşiktaş, Sporting'ten Jovane Cabral'ı transfer etmek istiyor. Cyle Larin ile anlaşamayan Beşiktaş, Portekiz takımına Cabral için 4 milyon Euro önerdi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, transfer görüşmelerini sürdürüyor. Cyle Larin ile anlaşma sağlanamamasının ardından sol kanata takviyede bulunmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Sporting Lizbon ile masaya oturdu.

Jovane Cabral için görüşmelere başlandı

Portekiz medyasından A Bola'nın haberine göre Beşiktaş, Sporting'in 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jovane Cabral için transfer görüşmelerine başladı.



Beşiktaş 4 milyon önerdi Sporting 5 milyon Euro istiyor

Haberde, Beşiktaş'ın Cabral için Portekiz kulübüne 4 milyon Euro önerdiği belirtilirken, Sporting'in ise bu rakamı 5 milyon Euro'ya çekmek istediği ifade edildi.

Sporting ile sözleşmesi gelecek yaz bitecek olan genç kanat forvet geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Lazio'da kiralık olarak tamamladı. Serie A'nın önemli kulübü ile 4 karşılaşmaya çıkan Cabral, 1 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.



