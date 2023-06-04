Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu artık! Her an açıklanabilir...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid’in 30 yaşındaki yıldızı Geoffrey Kondogbia’yı gündemine almıştı. Siyah beyazlıların, tecrübeli oyuncu için yaptığı teklifin detayları belli oldu.

Beşiktaş, Atletico Madrid'den Geoffrey Kondogbia'nın peşinde... Fotomaç'ın El Mundo Deportivo gazetesinden derlediği habere göre siyah-beyazlılar, Kondogbia için ilk teklifini yaptı.

Beşiktaş, Atletico'ya 2.5 milyon euro teklif ederken, oyuncuya da yılda 2 milyon euro önerdi. 30 yaşındaki yıldız oyuncu daha fazlasını isterken, henüz bir yanıt vermedi. 3 yıllık anlayma önerilen Kondogbia'nın Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Lens, Sevilla, Monaco, Inter ve Valencia formaları giyen Geoffrey Kondogbia, 2020 yılında Atletico Madrid'e transfer oldu. Bu sezon İspanyol ekibinde 29 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 2 asist yaptı.