Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu!
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson dönemi sezon sonunda sona erecek. Kanadalı futbolcunun 10 yıllık Beşiktaş macerasının ardından o bölgeye ise takviye yapılması gündemde. Bu noktada Dünya Kupası'na Suudi Arabistan formasıyla damga vuran Mohamed Kanno Şenol Güneş'ten tam not aldı.
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson dönemi sona eriyor.
Sezon başında 1 yıllık yeni sözleşme yapılan Kanadalı yıldızın 10 yıllık Beşiktaş macerası noktalanıyor. Öte yandan Siyah-Beyazlılar, Atiba Hutchinson'ın yerine Dünya Kupası'nda dikkat çeken ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın yerine transfer edeceği ismi ise Dünya Kupası'nda buldu.
Akşam'ın haberine göre Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Mohamed Kanno, Beşiktaş'ın Atiba Hutchinson'ın yerine düşündüğü isim. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Kanno, 5,5 yıldır Al-Hilal'de forma giyiyor.
Şenol Güneş'in ilgisini çeken 28 yaşındaki futbolcu için deneyimli teknik adam, scout ekibinden bilgi aldı.
Önümüzdeki günlerde oyuncu için resmi adımların atılabileceği belirtiliyor.
MOHAMED KANNO KİMDİR?
1.92 boyunda olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu yüksek temposuyla dikkat çekiyor.
Kariyerine Al Hilal'de devam eden Kanno Dünya Kupası'nda öne çıkan isimlerin başında geldi. Kanno top çalma ve hava hakimiyetiyle öne çıkıyor.
28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi kulübü Al Hilal ile 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.