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Spor Beşiktaş yeni Aboubakar'ını buldu
Spor

Beşiktaş yeni Aboubakar'ını buldu

Vincent Aboubakar sonrası forvet bölgesinde istenilen katkıyı sağlayamayan Beşiktaş'ta yönetim Medipol Başakşehir'de güçlü fiziği ve takıma büyük katkısıyla öne çıkan Stefano Okaka için girişimlerini hızlandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 11:00:00 -
Beşiktaş yeni Aboubakar'ını buldu

Vincent Aboubakar sonrası forvet bölgesinde istenilen katkıyı sağlayamayan Beşiktaş'ta yönetim Medipol Başakşehir'de güçlü fiziği ve takıma büyük katkısıyla öne çıkan Stefano Okaka için girişimlerini hızlandırdı.

Golcü arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta, gündem Stefano Okaka. Başakşehirli forvet iddialarına İtalyan basını da katkıda bulundu. Siyah beyazlıların kadrosuna katmak için pazarlıkları sürdürdüğü, Okaka'nın ara dönemde alınabileceği ifade edildi. Batshuayi'nin performansını yetersiz bulan yönetimin, yıldız golcü ile kadrosunu güçlendirmeyi istediği kaydedildi.

Haberlere göre; Kartal, 32 yaşındaki golcü için masaya oturdu. Fotomaç'ın "tuttomercato.web" sitesinden derlediği haberde, Beşiktaş'ın, Başakşehir forması giyen Okaka'yı transfer etmek istediğini, Batshuayi'nin performansını yetersiz bulan Beşiktaş teknik ekibinin, Okaka'yı istediğini öne sürdü.

Taraflar arasında pazarlıkların başladığı, orta nokta bulunursa imzaların ara transfer döneminde atılacağı aksi halde yaz dönemine kalacağı belirtildi.

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