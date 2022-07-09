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Spor Beşiktaş-Werder Bremen maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Beşiktaş-Werder Bremen maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş-Werder Bremen maçı CANLI İZLE | Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş hazırlık maçında Alman temsilcisi Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Werder Bremen maçı ne zaman hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-07-09 15:48:00 -
Beşiktaş-Werder Bremen maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş hazırlık maçında Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda?

Beşiktaş-Werder Bremen maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş ile Werden Bremen Avusturya Innsbruck'da bulunan Tivoli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. Maçı D-Smart naklen yayımlayacak.

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