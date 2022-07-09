Beşiktaş-Werder Bremen maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş-Werder Bremen maçı CANLI İZLE | Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş hazırlık maçında Alman temsilcisi Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Werder Bremen maçı ne zaman hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş hazırlık maçında Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda?
Beşiktaş-Werder Bremen maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş ile Werden Bremen Avusturya Innsbruck'da bulunan Tivoli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. Maçı D-Smart naklen yayımlayacak.