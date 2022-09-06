Beşiktaş Weghorst için düğmeye bastı!

Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Burnley’den kiraladığı Wout Weghorst'un bonservisi için İngiliz ekibiyle görüşmelere başladığı belirtildi.

Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Burnley’den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Wout Weghorst, Siyah-Beyazlı formayla her maçta skora etki etmeye devam ediyor. Hollandalı forvet, gol krallığı hedefiyle birlikte asistte de oldukça iddialı. Tecrübeli santrfor, Kartal’da bu sezon görev yaptığı her maçta ya gol attı veya asist yaptı. Son olarak önceki gün Ankaragücü maçında da 1 asist yapan Weghorst, böylece 4. gol pasına imza attı. 30 yaşındaki santrfor, 4 asistin yanı sıra 2 de gol kaydetti. Böylece lider Beşiktaş’ta 5 haftada toplam 6 gole etki etmiş oldu.

Hücum hattında olduğu gibi takım savunmasına da büyük katkı sağlayan Weghorst, hem ön alanda yaptığı pres hem de duran toplarda savunmaya verdiği destekle dikkat çekiyor. Yüksek bir tempoyla oynayan Weghorst, geride kalan 5 haftada taraftarın ve camianın güvenini kazanmayı başardı.

Opsiyon görüşmeleri başlayacak

Sözleşmesinde 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan Hollandalı forvet için Beşiktaş Yönetimi devreye girecek. Bu rakamı, 4 taksit halinde ödeme imkanı bulunan yönetim, rakamı daha da düşürmek için Burnley bu ay içinde pazarlıklara başlayacak.