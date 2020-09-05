Beşiktaş Vincent Aboubakar'ı getiriyor
Beşiktaş, daha önce kiralık forma giyen Porto'lu Vincent Aboubakar'ı getiriyor.
Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Daha önce siyah beyazlı takımda kiralık forma giyen Aboubakar ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.
Forvet adaylarını belirleyen Beşiktaş, bu transfer için acele etmeme kararı aldı.
Önceliği Kalinic ve Ze Luis’e veren Kartal, Aboubakar ile prensip anlaşmasında bir pürüz çıkma ihtimalini göz önünde bulundurarak imzayı son haftaya bıraktı.
Mali sıkıntılar yaşayan ve istediği transferleri henüz yapamayan Beşiktaş’ta forvet hattında Larin’e şans tanıyor.
Ze Luis ve Kalinic ikilisinden birini kiralama modeli oluşturan Beşiktaş, önümüzdeki hafta forvet transferine son noktayı koymayı amaçlıyor.