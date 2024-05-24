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Spor Beşiktaş ve Trabzonsporlu futbolculardan alkış alan hareket!
Spor

Beşiktaş ve Trabzonsporlu futbolculardan alkış alan hareket!

Yeniakit Publisher
2024-05-24 09:39:00 - 2024-05-24 09:40:45

Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor’u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, müsabakanın ardından düzenlenen törenle kupasını aldı. Maçın ardından ise gerçekleşen kupa töreninde iki takım futbolcularının birbirlerini alkışlaması sosyal medyada beğeni konusu oldu.

Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, rakibini Ghezzal, Salih Uçan ve Al-Musrati’nin golleriyle 3-2 mağlup ederek 11. kez bu organizasyonda zafere ulaştı.

Mücadelenin ardından kupa töreni de gerçekleştirildi.

Önce Trabzonspor geldi

Saha ortasında kurulan platforma ilk olarak, ikinci olan Trabzonspor geldi.

Bordo-mavili oyuncular ve teknik ekibe madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar verdi.
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İki takım birbirlerini alkışladı

Daha sonra Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip, hem madalyalarını hem de kupayı almak için platforma çıktı.

Bu sırada ise bordo-mavili futbolcular ve siyah-beyazlı oyuncular birbirlerini alkışladı. Ortaya çıkan bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kupa Necip ve Cenk'in elinde havaya kalktı

Önce madalyalarını alan siyah-beyazlılarda Türkiye Kupası da kaptanlar Necip Uysal ile Cenk Tosun'un ellerinde havaya kalktı.

Ayrıca maçın oyuncusu da siyah-beyazlıların başarılı orta sahası Salih Uçan seçildi.

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