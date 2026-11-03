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Spor Beşiktaş ve Trabzonspor yarın Avrupa arenasında! Ekiplerimize Alman ve Estonyalı hakem
Spor

Beşiktaş ve Trabzonspor yarın Avrupa arenasında! Ekiplerimize Alman ve Estonyalı hakem

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Beşiktaş ve Trabzonspor yarın Avrupa arenasında! Ekiplerimize Alman ve Estonyalı hakem

UEFA, Avrupa Ligi'nde oynanacak Celtic-Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde yapılacak Trabzonspor-Freiburg maçlarının hakemlerini açıkladı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Celtic-Beşiktaş mücadelesinde Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde Alman temsilcisi Freiburg ile oynayacağı karşılaşmayı ise Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde perşembe günü (yarın) mücadele edecek Türk takımlarının karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA ALMAN HAKEM

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Celtic-Beşiktaş mücadelesinde Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Celtic Park'ta TSİ yarın 23.00'te oynanacak müsabakada Stegemann'ın yardımcılıklarını Alman Christof Günsch ile Marco Achmüller yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonundan Martin Petersen olacak.

 

TRABZONSPOR'A ESTONYALI HAKEM

Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde Alman temsilcisi Freiburg ile oynayacağı karşılaşmayı ise Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Papara Park'ta oynanacak ve yarın saat 20.45'te başlayacak müsabakada Tohver'in yardımcılıklarını Estonya Futbol Federasyonundan Silver Koiv ile Sander Saga yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Estonyalı Kevin Kaivoja olacak.

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