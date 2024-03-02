Beşiktaş ve Trabzon borsada yatırımcısını sevindirdi, Fenerbahçe ve Galatasaray üzdü

Spor endeksi şubatta yüzde 9,5 değer kazanırken Beşiktaş ve Trabzonspor sevindirdi, Fenerbahçe ve Galatasaray ise üzdü. Analistler, 4 büyüklerin finansal performans bakımından Avrupa'nın en kötü 10 takımı arasında yer aldığını belirterek, mali ve finansal açıdan yaşanan sıkıntıların spor şirketlerinin hisse performanslarını da olumsuz etkilediğini söyledi.

Trabzonspor hisseleri de şubat ayında yüzde 10,9 değer kazandı.

Galatasaray yüzde 2,4, Fenerbahçe ise yüzde 6 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yılbaşından bu yana Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 57,7, Fenerbahçe'nin yüzde 13,9, Galatasaray'ın yüzde 11,4, Trabzonspor'un hisseleri ise yüzde 7,4 arttı.

4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip Beşiktaş, şubatı 16 milyar 234 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. Beşiktaş'ı 10 milyar 313 milyon 716 bin lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 7 milyar 581 milyon lirayla Galatasaray, 4 milyar 325 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

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