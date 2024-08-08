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Spor Beşiktaş ve Galatasaray'a Süper Kupa şoku
Spor

Beşiktaş ve Galatasaray'a Süper Kupa şoku

Yeniakit Publisher
2024-08-08 19:42:00 -
Beşiktaş ve Galatasaray'a Süper Kupa şoku

PFDK kararları açıklandı. Süper Kupa finalinde karşılaşan Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası verildi.

PFDK kararları açıklandı. Süper Kupa finalinde karşılaşan Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası verildi.

TFF'nin açıklaması:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.08.2024 tarih ve 1 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1-Başkan ve üyelerin TFF Yönetim Kurulu'nun 26 Temmuz 2024 toplantısında yemin merasimi gerçekleştirilerek görevi kabul, tarafsızlık ve bağımsızlık beyanlarının sunulduğu görüldü.

Futbol Disiplin Talimatının 62/5. maddesi uyarınca asıl üyeler arasında yapılan seçimle;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkan Vekilliğine Av. Mehmet Erol,

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Raportörlüğüne Av. Ersin Yücel oybirliği ile seçilmiş ve gündemdeki dosyanın görüşülmesine geçilmiştir.

2-GALATASARAY A.Ş.'nin, 03.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3-BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 03.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

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