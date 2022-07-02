Beşiktaş ve Galatasaray yine karşı karşıya!

Önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu Romain Saiss ve Gedson Fernandes'le güçlendirdi. Galatasaray ise Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı renklerine bağladı. Portekiz basını, orta sahasını güçlendirmek isteyen iki takımın geçtiğimiz sezon Giresunspor'da forma giyen ve bonservisi Benfica'da bulunan Chiquinho transferinde karşı karşıya geldiğini yazdı.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş ve Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Siyah-beyazlılar, Romain Saiss ve eski Galatasaraylı Gedson Fernandes'i katarak kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar ise Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağlayarak rakibine çalım attı ve Gedson transferine misilleme yaptı. Ayrıca Cimbom, Kazımcan Karataş'ı da kadrosuna kattı.

Alternatifli bir kadro kurmak isteyen Kara Kartal, takımdan ayrılanların yerini doldurmak istiyor. Cimbom ise önceliği orta saha bölgesine verirken, bu mevkiye birden fazla takviye yapmak istiyor. Portekiz basını, iki takımın bir transferde daha karşı karşıya geldiğini yazdı. İşte o futbolcu...

BEŞİKTAŞ VE G.SARAY CHIQUINHO'YU İSTİYOR

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Beşiktaş ve Galatasaray, geçtiğimiz sezon Giresunspor'a kiralık olarak forma giyen Chiquinho'yu gündemine aldı. Bonservisi Benfica'da bulunan Chiquinho, geçen sezonun devre arasında Giresunspor'da kiralık olarak forma giydi. 26 yaşındaki Portekizli oyuncu, yeşil-beyazlılarda Süper Lig olmak üzere 12 maça çıktı.

Portekizli 10 numara, 4 gol-2 asistlik performans gösterirken; 1.059 dakika sahada kaldı.

CHIQUINHO KİMDİR?

19 Temmuz 1995'te doğan Chiquinho, Portekiz'in Santo Tirso kentinde dünyaya geldi. Futbola Boavista altyapısında başlayan Chiquinho; sırasıyla Leixoes, Gondomar, NK Lokomotiva, Coimbra'da forma giydikten sonra Benfica'ya transfer oldu. 2018'de Chiquinho'yu kadrosuna katan Portekiz devinin, bu transfer için kasasından 600 bin Euro çıktı. Daha sonra beklentileri karşılayamaması üzerine Moreirense, Braga ve Giresunspor'a kiralık olarak gönderildi. Portekiz ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Chiquinho'nun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro olarak gözüküyor...



