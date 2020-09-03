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Spor Beşiktaş ve Fenerbahçe Sangare transferinde karşı karşıya
Spor

Beşiktaş ve Fenerbahçe Sangare transferinde karşı karşıya

Fenerbahçe ve Beşiktaş sağ bek transferinde karşı karşıya geldi. Nazım Sangare için iki kulüpte harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 14:58:00 -
Beşiktaş ve Fenerbahçe Sangare transferinde karşı karşıya

Gökhan Gönül’ü Fenerbahçe’ye kaptıran Beşiktaş, sağ bek transferi arayışına girdi. Şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe kadrosunu genişletmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş sağ bekte Nazım Sangare'yi gözüne kestirdi. Aynı şekilde Fenerbahçe de Nazım Sangare için harekete geçti.

26 yaşındaki defans oyuncusu Nazım Sangare’nin transferinde Beşiktaş’ın Fenerbahçe’den daha ağır bastığı konuşuluyor.

A Milli futbolcunun transferi konusunda Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bir araya gelecek.

Defansta başarılı performans gösteren Sangare, 2019-2020 Süper Lig sezonunda 23 maçta forma giydi.

Sağ bek oyuncusunun top kazanma özelliği dikkat çekiyor.

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