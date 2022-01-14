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Spor Beşiktaş Uşakspor'da kiralık forma giyen Kerem Kalafat'ı geri çağırdı
Spor

Beşiktaş Uşakspor'da kiralık forma giyen Kerem Kalafat'ı geri çağırdı

Beşiktaş Kulübü, TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Kerem Kalafat'ı geri çağırdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 09:45:00 -
Beşiktaş Uşakspor'da kiralık forma giyen Kerem Kalafat'ı geri çağırdı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor arasında 2021-22 sezonu başında, profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat’ın geçici transferi nedeniyle imzalanan sözleşme, “Geri Çağırma” maddesi kullanılarak sonlandırılmıştır. Kerem Kalafat, sezonun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alacaktır. Uşakspor Kulübü’ne geçici transfer sözleşmesinin sonlandırılması hususunda göstermiş oldukları anlayış nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

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