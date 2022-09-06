Beşiktaş uğraştı, Galatasaray alıyor!

Beşiktaş'ın da çok istediği oyuncuların başında gelen Kaan Ayhan'ın Galatasaray'a transferi artık an meselesi. Sarı-kırmızlı takımla her konuda anlaşma sağlayan milli stoper, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek resmi imzayı atacak.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı geldi. Stoper arayışlarını sürdüren iki ekip de Kaan Ayhan transferi için karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılılar elini çabuk tuttu ve milli stoper ile her konuda anlaşma sağladı.

En çok merak edilen konuların başında gelen transfere dair de konuşan Okan Buruk, "Oynayan oyuncularımızdan hiçbiri ayrılmayacak. Kaan Ayhan ve Icardi girişimleri devam ediyor. Belki 1-2 transfer daha yapabiliriz. Herkes çok iyi kadrolar kurdu. Eğer planlarımız istediğimiz gibi gitmezse devre arasında bakacağız." şeklinde konuştu.

26 yaşındaki futbolcunun bonservisini 4 milyon euroya kadar indiren Cim-Bom, İtalyan kulübüyle anlaşma sağladı. Kaan Ayhan ile de 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldı. Oyuncunun her sezon için 1.6 milyon euro garanti para alacağı öğrenildi.