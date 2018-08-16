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Beşiktaş turu 90'da kaptı!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki temsilcimiz Beşiktaş, İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın rövanşında LASK Linz'e 2-1 mağlup olmasına rağmen play-off turuna yükselmeyi başardı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 22:42
Beşiktaş turu 90'da kaptı!

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Beşiktaş, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda soğuk terler döktü. Beşiktaş, ilk maçta İstanbul'da 1-0 yendiği LASK Linz ile Avusturya'da rövanş maçında karşılaşırken rakibine Avusturya'da 2-1 mağlup oldu ancak deplasman golü ile rakibini eleyerek play-off turuna adını yazdırdı.

Beşiktaş, 90 dakikada tek isabetli şut çekerken, Negredo'nun o şutu turu getirmeye yetti.

Beşiktaş'a altın değerindeki golü 90. dakikada Alvaro Negredo kaydetti. Ceza sahası dışından sert bir şut çeken İspanyol forvet, Beşiktaş'a turu getirdi.

Avusturya ekibinin gollerini ise 42. dakikada Joao Victor ve 69. dakikada Dominik Frieser kaydetti.

Beşiktaş Avrupa Ligi play off turunda Partizan - FC Nordsjaelland maçının galibiyle eşleşecek. 

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 22:42
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. LASK Linz
  4. UEFA Avrupa Ligi

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