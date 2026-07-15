Beşiktaş Trossard transferini resmen açıkladı! İşte Belçikalı futbolcunun maliyeti

Beşiktaş, Leandro Trossard transferini resmen duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leandro Trossard’ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. The Arsenal Football Club Public Limited Company kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Euro 6 (altı) eşit taksit halinde üç yılda ödenecektir. Oyuncu ile üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 6.500.000 Euro garanti ücret ödenecektir" denildi.

31 yaşındaki Belçikalı oyuncu geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 50 maçta 8 gol, 11 asistlik bir performans sergiledi.