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Spor

Beşiktaş transferi 19.05'te duyurdu

Beşiktaş, Kayserispor'dan Bernard Mensah'ı transfer etti. Transfer 19.05'te kamuoyu ile paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 19:43:00 -
Beşiktaş transferi 19.05'te duyurdu

Şampiyonlar Ligi’nde Yunan ekibi PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Kayserispor’dan Ganalı futbolcu Bernard Mensah’ı resmen transfer etti.

Beşiktaş, Galatasaray ile kıyasıya mücadele verdiği Bernard Mensah transferinde mutlu sona resmen ulaştı.

Siyah beyazlılar, Mensah transferini Galatasaray’ın kuruluş yılına göndermede bulunarak 19.05’te duyurdu.

Ganalı futbolcu 2019-2020 sezonunda Kayserispor ile Süper Lig’de 25, Türkiye Kupası’nda 1 maça çıktı. Mensah 8 asist ve 5 gollük performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

Mensah Beşiktaş’a transferi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Evin camından dışarı baktığımda bir otoyol görmek bana göre değildi. Benim evim deniz kenarında olmalıydı..." dedi.

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