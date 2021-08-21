Beşiktaş transferde durmuyor!



Süper Ligin ikinci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta mücadele öncesinde taraftarlarla bir araya gelen Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kocadağ, Gedson Fernandes transferi ile ilgili olarak "İsimlere girmek doğru değil çünkü devam eden süreçler var. İsim özelinde bir şey söylemeyelim ama 1-2 transfer noktasında çalışıyoruz" dedi.

Transfer çalışmaları konusunda geçtiğimiz sezonki kadroyu koruyarak üzerine takviyeler yaptıklarını söyleyen Kocadağ, Benfica’da forma giyen orta saha oyuncusu Gedson Fernandes transferiyle ilgili olarak ise "İsimlere girmek doğru değil çünkü devam eden süreçler var. İsim özelinde bir şey söylemeyelim ama 1-2 transfer noktasında çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.