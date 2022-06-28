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Spor Beşiktaş transferde atağa geçti
Spor

Beşiktaş transferde atağa geçti

Hollandalı forvet Wout Weghorst, yarın akşam Beşiktaş için İstanbul'da olacak. Ayriyeten siyah-beyazlılar eski oyuncusu Cenk Tosun'la da anlaştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 22:43:00 -
Beşiktaş transferde atağa geçti

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor.

Weghorts İstanbul'a gelecek

Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen Wout Weghorst ile anlaştı. 29 yaşındaki Hollandalı forvetin yarın akşam İstanbul'da olacak.

Cenk Tosun imzaya kaldı

Siyah beyazlılar, Everton forması giyen eski oyuncusu Cenk Tosun'u da kadrosuna kattı. Kısa süre içinde resmi imzalar atıldıktan sonra Milli golcünün Avusturya kampına katılması bekleniyor.

Muleka için girişimler devam ediyor

Kanat pozisyonunda da Kasımpaşalı Muleka ile ilgili ise girişimler devam ediyor.

Fassnacht ve Emrecan için temalar sürüyor

Young Boys forması giyen Fassnacht ve İstanbulspor'un genç savunmacısı Emrecan Uzunhan transferinde ise temaslar sürdürülüyor.

Öte yandan sözleşmesi sona eren oyunculardan Güven Yalçın ile sözleşme yenileme konusu ise kapandı.

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