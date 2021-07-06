Beşiktaş transfer listesindeki futbolcuları açıkladı

Beşiktaş'ta başkan danışmanı olarak görev yapan Erol Kaynar, siyah-beyazlıların gündemine yönelik dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kaynar, Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen, Onyekuru, Bruma, Diego Costa ve Gedson Fernandes konusunda bilgiler verdi. Kaynar, yöneticilerden Erdal Torunoğulları'nın hangi futbolcularla bağlantıda olduğunu açıkladı.

Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a açıklamalar yapan Erol Kaynar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bruma ve Luuk de Jong için Erdal Torunoğulları temasa geçti"

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Henry Onyekuru'nun Beşiktaş'ın gündeminde olup olmadığını değerlendiren Kaynar, "Onyekuru gerçekten Beşiktaş'ın hedefi mi? Bilemiyorum. İyi bir oyuncu. Galatasaray'da başarılı olduğunu düşünüyorum. Ben Bruma'nın daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Bruma, doğrudan kaleye giden bir oyuncu. Çok daha kararlı bir oyuncu. Onyekuru değil, Bruma Beşiktaş'ın gerçek hedefi. Erdal Torunoğulları, PSV ile şu anda bağlantılı. Ayrıca Luuk de Jong ile de Beşiktaş ilgileniyor. Erdal Torunoğulları bu konuda da bağlantıya geçti" açıklamasını yaptı.

"Larin kalsa bile 2 transfer yapılacak, Diego Costa onlardan biri olabilir"

Kaynar, Beşiktaş'n Larin kalsa bile 2 forvet transferi yapacağını ve bunlardan birinin Diego Costa olabileceğini anlattı. Kaynar, Diego Costa transferiyle ilgili şunları söyledi:

"Beşiktaş imza parası vermek istemiyor"

"Beşiktaş'ın şu anda forvetteki birinci opsiyonu halen Diego Costa. Diego Costa'dan kesin karar vermesini bekliyordu Beşiktaş. Halen pazarlıklar sürüyor. Çin'den astronomik bir teklif gelirse diye korkuyorum ama oyuncu da Beşiktaş'ta oynamak istiyor. Beşiktaş imza parası vermek istemiyor. Yıllık kazanç konusunda limitleri biraz daha yükselterek Beşiktaş bu transferi bitirebilir. Diego Costa, Beşiktaş'ın isteği. Larin kalsa bile Beşiktaş 2 tane forvet alacak. Bunlardan birinin Costa olacağını düşünüyorum."

"Gedson Fernandes için Beşiktaş devreye girdi"

Kaynar son olarak geçen sezon Galatasaray'da oynayan Gedson Fernandes'in de Beşiktaş'ın gündeminde olduğunu doğruladı. Kaynar, "Gedson Fernandes, Sergen Yalçın'ın beğendiği oyunculardan birisi. Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi konusunda devreye girdi. Bunu da doğrudan biliyorum" dedi.