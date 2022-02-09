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Spor Beşiktaş transfer gelenler gidenler 2022
Spor

Beşiktaş transfer gelenler gidenler 2022

Futbolda ara transfer dönemi sona erdi. Transfer döneminin ardından hangi takımın kimleri renklerine bağladığı merak edilmeye başlandı. Peki, hangi takım kimi transfer etti? Beşiktaş kimler takımdan ayrıldı?

Yeniakit Publisher
2022-02-09 21:53:00 -
Beşiktaş transfer gelenler gidenler 2022

Futbolda ara transfer dönemi 12 Ocak’ta başlayıp 8 Şubat saat 18.00’de sona erdi. Futbolseverler ise Beşiktaş’ın kimi kadrosuna dahil ettiğini araştırıyor. Peki, Beşiktaş bu sezon kimi transfer etti?

Beşiktaş transfer gelenler gidenler 2022

Transfer yasağı bulunan Altay'ın yanı sıra Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor da kadrosuna takviye yapmadı.

Fenerbahçe ise yalnızca sezon başında Watford'a gönderdiği Ozan Tufan'ı kadrosuna geri çağırdı.

Transferin en hareketli takımlarından lider Trabzonspor, Medipol Başakşehir'in önemli isimlerinden Edin Visca'yı kadrosuna katarak dikkati çekti. Bordo-mavili ekip Tymotesz Puchacz, Jean Kouassi ve Yusuf Erdoğan'ın yanı sıra 5 genç oyuncuyu da renklerine bağladı.

Galatasaray ise eski oyuncuları Bafetimbi Gomis ve Semih Kaya'nın yanı sıra Fiorentina'dan Erick Pulgar ve Barcelona'dan kaleci Inaki Pena'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor ise Benfica'dan Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar kiralayarak transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri oldu.

Gelenler: -

Gidenler: Atakan Üner (Ümraniyespor-kiralık), Salih Uçan (Medipol Başakşehir-kiralık), Ajdin Hasic (Ümraniyespor-kiralık)

 

 

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