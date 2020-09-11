  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-09-11 13:29:50 -
Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor ile 13 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar ısınma koşularının ardından gruplar halinde ayak tenisi maçları oynadı. İdman, serbest şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlı ekip çalışmanın ardından saat 17.00'de özel uçakla Trabzon'a gidecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uğur Işılak'ın 'Erdoğan' paylaşımı olay oldu
Gündem

Uğur Işılak'ın 'Erdoğan' paylaşımı olay oldu

Sanatçı Uğur Işılak’ın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili #ErdoğanınYanındayız etiketiyle yaptığı paylaşım büyük beğeni..
AB’den skandal 'Türkiye' tavsiyesi!
Dünya

AB’den skandal 'Türkiye' tavsiyesi!

Avrupa Birliği Akdeniz Ülkeleri Zirvesi’nin sonuç bildirisinde, Türkiye'ye karşı yaptırımların genişletilmesi önerisinde bulunuldu. ..
Kadir Mısıroğlu'na kükreyen CHP ve İyi Parti, 'Yunan' sevdalısı Fatih Altaylı ve Erol Mütercimler'e sessiz!
Siyaset

Kadir Mısıroğlu'na kükreyen CHP ve İyi Parti, 'Yunan' sevdalısı Fatih Altaylı ve Erol Mütercimler'e sessiz!

Merhum tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir konuşmasında sarfettiği "Yunan galip gelseydi, halifeliği kaldırmazlardı" sözünün bir kısmını alarak g..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı