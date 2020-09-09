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Spor Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-09-09 14:38:40 -
Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda, siyah-beyazlı oyuncular pas, 5’e 2, top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarı sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

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