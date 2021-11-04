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Spor Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman hangi gün?
Spor

Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman hangi gün?

Beşiktaş-Trabzonspor maçı hakemi kim? Süper Lig'in 12.haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-11-04 20:08:00 -
Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman hangi gün?

Süper Lig’de 12.hafta 5 Kasım Cuma akşamı oynanacak Gaziantep FK-Kasımpaşa, Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçlarıyla başlayacak. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman hangi gün?

Beşiktaş ile Trabzonspor ligin 12.haftasında karşı karşıya gelecek. 6 Kasım Cumartesi akşamı oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Zorlu karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Süper Lig 12.hafta programı

5 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Halis Özkahya

20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

6 Kasım Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor: Ümit Öztürk

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay: Mert Güzenge

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Erkan Özdamar

7 Kasım Pazar:

13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır

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