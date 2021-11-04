Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman hangi gün?
Beşiktaş-Trabzonspor maçı hakemi kim? Süper Lig'in 12.haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?
Süper Lig’de 12.hafta 5 Kasım Cuma akşamı oynanacak Gaziantep FK-Kasımpaşa, Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçlarıyla başlayacak. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?
Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman hangi gün?
Beşiktaş ile Trabzonspor ligin 12.haftasında karşı karşıya gelecek. 6 Kasım Cumartesi akşamı oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Zorlu karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.
Süper Lig 12.hafta programı
5 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Halis Özkahya
20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
6 Kasım Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor: Ümit Öztürk
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay: Mert Güzenge
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Erkan Özdamar
7 Kasım Pazar:
13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır