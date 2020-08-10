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Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Zor bir kura çektik"

"PAOK, Yunanistan'ın önemli takımlarından biri. Tek maç olması işi biraz da farklı yerlere götürüyor. Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz" - "Gelecek, katılacak oyuncularımız olacak. Çünkü ihtiyacımız var, çok eksik bölgemiz var. Şu an transferle ilgili net olan bir şey yok, o yüzden bir şey söyleyemiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-10 22:10:53 -
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Zor bir kura çektik"

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla eşleşen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, zor bir kura çektiklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın, antrenmandan önce kulüp televizyonuna PAOK eşleşmesini değerlendirdi.

Yalçın, "Bana göre çok zor bir kura çektik. Daha iyi rakipler çıkabilirdi ama sonuçta oynayacağız. PAOK da Yunanistan'ın önemli takımlarından biri. Tek maç olması işi biraz da farklı yerlere götürüyor. Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz." ifadelerini kullandı.

Transferle ilgili şu an net bir şey söyleyemeyeceğinin altını çizen Yalçın, şöyle konuştu:

"Bugün yeni sezona başlıyoruz. Ayrılan oyuncularımız oldu, bayağı bir oyuncu kaybettik. Kiradan gelen oyuncularımız var, Larin geldi, Mirin, Oğuzhan, Hasic var. Gelecek, katılacak oyuncularımız olacak. Çünkü ihtiyacımız var, çok eksik bölgemiz var. Şu an transferle ilgili net olan bir şey yok, o yüzden bir şey söyleyemiyorum. Ama önümüzde maçlar için daha süreç var. İki hafta sonra bir maç oynayacağız. O maça hazırlanmak için önümüzde kısa bir süre var. Biraz hızlandırılmış bir sezon başı olacak. Çok sezon başı gibi yapmayacağız, kaldığımız yerden devam ediyor gibi başlayacağız. Umarım iki hafta sonra oynayacağımız PAOK maçına bu süre içerisinde en iyi şekilde hazırlanırız."

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