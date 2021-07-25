Beşiktaş Teixeira'ya 2 gün süre verdi

Beşiktaş, Sharjah Kulübü ile görüşmek için Dubai'ye giden Alex Teixeira'ya teklifini yineledi ve bekleyişe geçti. “Aldığım farklı teklifleri değerlendirmek üzere, menajerimle buluşmak için Dubai’ye geldim. Ve bu karar benim veya menajerim Mendoza tarafından kamuoyuna iletilecek” diyen Sambacı’nın tercihine göre Kartal rotasını çizecek.

BAE ekibi Sharjah 2 katı para önerdi

BAE ekibi Sharjah, Beşiktaş’ın yıllık 2.5 milyon Euro’dan 2 senelik sözleşme teklif ettiği Sambacı’ya 2 yıl için 10 milyon Euro önermişti. Ancak BAE temsilcisinin orta sahada ve hücum hattında her yerde oynayabilen Alex Teixeira’yı forvet olarak takıma kazandırmak istediği teknik ekibin ise orijinal bir golcü istediği iddia edildi.

Kocadağ 2 gün süre verdi

Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; Siyah beyazlı takımın futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ, bir görüşme yaptığı Teixeira’ya 2.5 milyon Euro’luk teklifi yinelerken kulübün menfaatleri nedeniyle imza parası vermelerinin mümkün olmadığını ilettiği ve 2 gün içinde kararını iletmesini istediği öğrenildi.

Sosyal medyadan cevap

Eşinin İnstagram’dan yapıp kısa sürede kaldırdığı paylaşımda Dubai’ye gideceği ortaya çıkan Sambacı hakkındaki spekülasyonlara yine sosyal medyadan yanıt vermişti. Teixeira, Instagram’dan Portekizce ve İngilizce olarak paylaştığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yakında belli olacak"

“Geleceğimle ilgili oluşan son spekülasyonlar nedeniyle, ailemle birlikte tatilde olduğumu açıklamak istiyorum. Yakın zamanda açıklanacak kararımı ailemle birlikte verebilmek adına; aldığım farklı teklifleri değerlendirmek üzere, menajerimle buluşmak için Dubai’ye geldim. Ve bu karar benim veya menajerim Junior Mendoza tarafından kamuoyuna iletilecek.”