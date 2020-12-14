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Spor Beşiktaş, Tarsus İdmanyurdu maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Beşiktaş, Tarsus İdmanyurdu maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 15:04:45 -
Beşiktaş, Tarsus İdmanyurdu maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda 17 Aralık Perşembe günü Tarsus İdmanyurdu ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta görev alan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise istasyon koşularının ardından 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, Tarsus İdmanyurdu karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.


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