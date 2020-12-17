Beşiktaş- Tarsus İdman Yurdu maçı kaç kaç? Skor ne?
Beşiktaş- Tarsus İdman Yurdu maçı son durum ne. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Misli.com 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu konuk eden Beşiktaş ile mücadele ediyor. Müsabaka sona yaklaşırken skorun kaç kaç olduğu merak ediliyor. Peki, Beşiktaş- Tarsus İdman Yurdu maçı kaç kaç?
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya geliyor. İşte mücadeleden anbean gelişmeler...
Beşiktaş- Tarsus İdman Yurdu maçı kaç kaç?
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 21.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor..
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş ile Tarsus İdman Yurdu kozlarını paylaşıyor.
İkinci yarı oynanıyor
Beşiktaş: 3
Tarsus İdman Yurdu: 1
Goller: 30' Rosier, 39' Larin, 56' Güven Yalçın, 80' Mertcan
Maçtan gelişmeler
11' Beşiktaş'ta Güven Yalçın'ın penaltı vuruşunda kaleci Anıl gole izin vermedi.
30' Tarsus İdman Yurdu'nun çıkarken kaptırdığı topa ceza yayının üzerinden Valentin Rosier sol ayağıyla müthiş vurdu ve yerden giden top köşeden ağlarla buluştu
39' Sağ kanattan ceza alanına sokulan Atakan'ın kale alanına doğru çevirdiği topa arka direkte bomboş kalan Cyle Larin dokundu
56' Kaleci Anıl'ın kısa düşen pası sonrası Oğuzhan ceza alanına girdi, geriye bıraktığı topu ön çizgiden Güven Yalçın yerden düzgün vuruşla ağlara yolladı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip, Dorukhan, Oğuzhan, Atakan, Larin, Güven Yalçın
Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Onur Şirin, Alperen Pak, Abdussamed Karnuçu, İbrahim Hırçın, Suat Kaya, Şahin Şafakoğlu, Ahmet Furkan Özcan, Asım Hamzaçebi, Sefa Durmuş, Mertcan Çam