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Spor Beşiktaş, Süper Lig gol kralını getiriyor!
Spor

Beşiktaş, Süper Lig gol kralını getiriyor!

Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlıların 1 numaralı forvet adayı Süper Lig'in 2020-2021 sezonun gol kralı Aaron Boupendza.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 16:32:00 -
Beşiktaş, Süper Lig gol kralını getiriyor!

Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlıların 1 numaralı forvet adayı Aaron Boupendza.

Beşiktaş gelecek sezon için Aaron Boupendza'yı kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalan, Avrupa defteri kapatan siyah beyazlılar, gelecek sezon kadro planlamasına başladı.

Gabonlu oyuncu ve kulübü Al Arabi ile temaslar başladı. Beşiktaş yönetimi, ilk olarak Katar ekibi anlaşmaya çalışacak. 25 yaşındaki forveti satın alma opsiyonu ile kiralama seçeneğini de değerlendiren siyah beyazlılar, transferi 1 ay içinde tamamlamak istiyor.

Geçen sezon Hatayspor'da 38 maçta 22 gol, 1 asistlik performans gösteren Boupendza, sezon başında yaklaşık 5 milyon Euro karşılığında Al Arabi'ye transfer oldu.

Katar ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Gabonlu forvet, bu sezon 15 maçta 7 gol attı, 1 asist yaptı.

 

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