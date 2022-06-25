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Spor Beşiktaş stoperini Süper Lig'den buldu!
Spor

Beşiktaş stoperini Süper Lig'den buldu!

Savunma bölgesine yerli bir oyuncu transfer etmek isteyen Beşiktaş, Abdülkerim'in Galatasaray'a transfer olmasının ardından rotasını Adana Demirspor'un genç stoperi Tayyip Talha Sanuç'a çevirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 11:47:00 -
Beşiktaş stoperini Süper Lig'den buldu!

Savunma bölgesine yerli bir oyuncu transfer etmek isteyen Beşiktaş, Abdülkerim'in Galatasaray'a transfer olmasının ardından rotasını Adana Demirspor'un genç stoperi Tayyip Talha Sanuç'a çevirdi.

Savunmaya yerli bir oyuncu takviyesinde bulunmayı planlayan Beşiktaş, Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı’nın transfer defterinin kapanması sonrasında rotayı Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç’a çevirdi.

Siyah- Beyazlılar’ın, 22 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Güney ekibiyle pazarlığa oturduğu öğrenildi.

Geçen sezon 29 karşılaşmada forma giydi

Adana Demirspor ile geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 29 karşılaşmada boy gösteren Tayyip Talha, bu maçlarda 1 gol 2 asistlik bir performans ile oynadı.

Piyasa değeri 2.80 milyon euro

Genç futbolcunun transfermarkt verilerinde piyasa değerinin, 2. 80 milyon euro olduğu görülüyor.

 

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