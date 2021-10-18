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Spor Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş maçı canlı izle | Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Sporting Lizbon maçı ne zaman hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-10-18 10:33:00 -
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu, üçüncü maçında Beşiktaş sahasında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'i konuk edecek. Peki, beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda?

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş, Sporting Lizbon'u 19 Ekim Salı günü Vodafone Park'ta konuk edecek. Saat 19.45'te başlayacak mücadele Exxen Platformu'ndan naklen yayımlanacak. Mücadele Exxen'de şifreli olarak yayımlanacak.

Beşiktaş maçını şifresiz izlemenin mümkün olup olmadığı da merak ediliyor. Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport, Beşiktaş-Sporting Lizbon maçını şifresiz olarak yayımlayacak.

Beşiktaş, C Grubu'ndaki iki maçında galibiyet sevinci yaşayamadı. Grubundaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesini ise 2-0 mağlubiyetle tamamladı.

Sporting Lizbon da Beşiktaş gibi iki maçta da yenilmekten kurtulamadı. Evinde Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi, Borussia Dortmund deplasmanından ise 1-0 yenilgiyle ayrıldı.

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