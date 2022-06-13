Beşiktaş sonrası Sergen Yalçın'a sürpriz teklif!

2019/20 sezonunun ortasında Beşiktaş'a gelen, 2020/21 sezonunda ise Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşayan Sergen Yalçın, 2021/22 sezonunun ortasında gelen kötü sonuçların ardından görevinden istifa etmişti. Beşiktaş sonrası herhangi bir takım çalıştırmayan Yalçın'a siyah - beyazlı takımın eski futbolcuları Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın takımı talip oldu. Sergen Yalçın'ın kararı da ortaya çıktı.

Sergen Yalçın, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşatarak futbolculuğunun ardından teknik direktör olarak da kulüp tarihine geçmişti. Ancak bir sonraki sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçlar sebebiyle 9 Aralık'ta görevinden istifa etmişti.

TALISCA VE ABOUBAKAR'IN TAKIMI

Beşiktaş sonrası herhangi bir takım çalıştırmayan ancak birçok ekiple adı anılan 49 yaşındaki hocaya Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr talip oldu. Siyah - beyazlı takımın eski yıldızları Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca'nın da formasını giydiği ekipten teklif alan Yalçın'ın henüz net bir cevap vermediği öğrenildi.

SÜPER LİG'İ İSTİYOR

Ekibiyle birlikte yeniden sahalara dönmek isteyen Sergen Yalçın'ın Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nasr'dan senelik 5 milyon euro teklife rağmen Türkiye'de çalışmak istediği iddia edildi.

Yalçın'ın Arap takımına soğuk baktığı ve Süper Lig'den gelen teklifleri değerlendireceği belirtildi.

HATAYSPOR VE KARAGÜMRÜK İDDİALARI VARDI

Sergen Yalçın'a daha önce Hatayspor ve Fatih Karagümrük'ün de ilgi gösterdiği ifade edilmişti. Hatayspor Ömer Erdoğan ile anlaşırken, Karagümrük ise Andrea Pirlo'yu takımın başına getirdi.

Bazı Galatasaray taraftarları sosyal medyada Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesini istemişti.



