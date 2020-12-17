Beşiktaş son 16'ya adını yazdırdı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek tur atlayan taraf oldu.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur maçında Misli.com 2’nci Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu’nu 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Siyah-Beyazlılara galibiyeti getiren goller 30. dakikada Rosier, 39. dakikada Cyle Larin ve 56. dakikada Güven Yalçın'dan geldi. Konuk ekip Tarsus İdmanyurdu'nun tek sayısı 80 dakikada Mertcan Çam'ın ayağından geldi.