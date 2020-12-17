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Spor Beşiktaş son 16'ya adını yazdırdı
Spor

Beşiktaş son 16'ya adını yazdırdı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenerek tur atlayan taraf oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 23:35:00 -
Beşiktaş son 16'ya adını yazdırdı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur maçında Misli.com 2’nci Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu’nu 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Siyah-Beyazlılara galibiyeti getiren goller 30. dakikada Rosier, 39. dakikada Cyle Larin ve 56. dakikada Güven Yalçın'dan geldi. Konuk ekip Tarsus İdmanyurdu'nun tek sayısı 80 dakikada Mertcan Çam'ın ayağından geldi.

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