Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u ağırlayacak. Kara Kartal, yenilmezlik serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Yiğidolar ise galibiyet hasretine zorlu deplasmanda son vermeye çalışacak. Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.



Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Valerien Ismael yönetiminde 3 maçtan 7 puan çıkaran Beşiktaş , 4. hafta maçında Sivasspor'u ağırlayacak. 4-1'lik Karagümrük galibiyetiyle moral depolayan Kara Kartal, taraftarı önünde kazanıp seri yakalamayı ve yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan, hafta içi Avrupa Ligi'ne veda eden ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan 2 puanlı Rıza Çalımbay'lı Yiğidolar ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermeye çalışacak.

Fanatik'e göre; Beşiktaş’a transferi sonrası, “Taraftarlarımızla buluşacağımız gün için sabırsızlanıyorum” diyen Dele Alli de bugün görücüye çıkacak. Siyah Beyazlı taraftarlar, dünyaca ünlü yıldıza Vodafone Park’ta özel bir karşılama yapacak.

Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Sivasspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş-Sivasspor muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Alli, Muleka, Nkoudou, Weghorst

Sivasspor: Ali, Murat, Uğur, Appindangoye, Keita, Caner, N’Jie, Charisis, Hakan, Gradel, Yatabare

Dele Alli'ye 'özel merhaba'

Süper Lig’de şampiyonluğa odaklanan Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan Dele Alli’yi transfer ederek dünya çapında ses getirdi. Sivasspor maçında görev yapması beklenen futbolcu için Beşiktaş taraftarları da özel hazırlık yapıyor. İstanbul’a gelişinde oyuncuyu sıcak bir şekilde karşılayan Siyah-Beyazlı taraftarlar, yıldız oyuncu için özel pankartlar hazırlıyor. Beşiktaş taraftarları, yeni transferi Vodafone Park’ta oynanacak maçta tribüne davet edecek. Kulüp kanalına yaptığı ilk açıklamada, “Taraftarlarımızla buluşacağımız gün için sabırsızlanıyorum” diyen Dele Alli de tribünleri selamlayacak. Everton’dan hazır olarak geldiği için idman eksiği bulunmayan başarılı oyuncu, Kara Kartal’da çıktığı 3 antrenman sonrasında ilk maçında şov yapmaya çalışacak.

Rachid Ghezzal riske edilmeyecek

Beşiktaş’ın hücum hattındaki en önemli silahlarından biri kuşkusuz Rachid Ghezzal... Yıldız oyuncu, Alanyaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Karagümrük karşısında takımını yalnız bırakan başarılı futbolcunun soğuk algınlığı nedeniyle çalışmalara katılmadığı ifade edilmişti. Sivasspor maçı öncesi ise Ghezzal‘ın durumu belirsizliğini korurken teknik heyet kararını verdi. Beşiktaş teknik heyeti Sivasspor maçında Ghezzal‘ı riske etmek istemiyor. Başarılı futbolcu bu nedenle maç kadrosuna dahil edilmeyecek. Ayrıca sakatlığı devam Atiba da maç kadrosunda olmayacak.

Emrecan Uzunhan geri dönüyor

Corendon Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Siyah-Beyazlı takımın yeni transferi Emrecan Uzunhan bugünkü karşılaşmada görev yapabilecek. Cezasını Fatih Karagümrük maçında çeken genç oyuncu, teknik direktör Valerien Ismael’in forma vermesi halinde Sivassspor karşısında görev alabilecek.

Josef yüzleri güldürdü

Beşiktaş’ta sezon öncesi kamp döneminde sakatlanan Josef de Souza, uzun bir süre takımdan ayrı kalmıştı. Hassas bir şekilde tedavi sürecine başlanan Brezilyalı oyuncu bu dönemde bireysel olarak da hazırlıklara devam etti. Fiziksel açıdan güç kaybı yaşamamak için özel antrenör eşliğinde salon antrenmanı yapan Josef geçtiğimiz günlerde ise takımla çalışmalara başladı. Sivasspor maçı öncesi ise yaşanan gelişme yüzleri güldürdü. Maç antrenmanlarında takımla çalışan Josef karşılaşma kadrosuna dahil edilecek. Brezilyalı teknik direktör Valerien Ismael’in kararına göre karşılaşmada süre de alabilir.



