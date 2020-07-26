Beşiktaş sezonu 3. sırada tamamladı

Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, sezonu üçüncü sırada tamamladı.

2. dakikada Hutchinson'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Diaby'nin ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, Halil İbrahim Pehlivan'ın ayak koyduğu top kornere gitti.

7. dakikada Flavio'dan topu kaptıktan sonra ceza sahasına hareketlenen Diaby'nin kaleyi karşıdan gören noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

12. dakikada Boyd'un soldan ortasında savunmadan seken topa Hutchinson gelişine vuruşunu yaptı, direğe çarpan top auta gitti.

15. dakikada Boyd'un pasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Diaby'nin vuruşunda top filelere gitti. Hakem, Diaby'nin topu eliyle kontrol ettiğini belirtti ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

33. dakikada Flavio'nun kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu. VAR incelemesinin ardından topun barajdaki Arda Kızıldağ'ın koluna çarptığı tespit edildi ve gol iptal edildi.

43. dakikada Nkoudou'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak köşeden ağlarla buluştu. Hakem Bahattin Şimşek, pozisyonun başlangıcında Diaby'nin topa elle müdahale ettiğine işaret etti, ağlara giden bu top da gol değeri kazanmadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

47. dakikada Gökhan Gönül'ün pasında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Boyd'un şutunda Burak Çapkınoğlu gole izin vermedi.

49. dakikada Güven Yalçın'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

51. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Gökhan Gönül'ün sağdan ceza sahasına girdiği pozisyonda Candeias'ın eliyle topa müdahale ettiğini tespit eden hakem Bahattin Şimşek, beyaz noktayı gösterdi. 52. dakikada Hutchinson'ın kullandığı penaltı vuruşunda yan direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.

57. dakikada soldan ceza sahasına giren Halil İbrahim Pehlivan, topu yerden içeriye çevirdi. Müsait pozisyondaki Soner Dikmen, topu yakın mesafeden boş kaleye gönderemedi.

63. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Ersin Destanoğlu, topu kornere çeldi.

78. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Elneny'nin pasında savunma arkasına Diaby ve Güven Yalçın koşu yaptı. Kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Burak'tan sıyrılan Diaby, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2.

80. dakikada savunmanın arkasına sarkan Diaby'nin, kalecinin müdahalesi sonrası yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı kararı verdi. 81. dakikada penaltıyı kullanan Elneny, topu filelere gönderdi: 0-3.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla puanını 62 yapan Beşiktaş, 2019-2020 sezonunu 3. sırada bitirdi.

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş'ı tebrik ederek, "Sezonu iyi bitirmek isterdik ama olmadı. Yakaladığımız pozisyonları atamadık. Çok fazla da pozisyona girdiğimizi söyleyemem. Söylenecek fazla da bir şey yok." diye konuştu.

Sezonun iyi ki tamamlandığını dile getiren Hamzaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün emeği geçenleri tebrik ediyorum. Pandemiden sonra bu 8 maç nasıl oynanacak diye düşünüyorduk. Zor oldu ama iyi ki oynandı. Hiç olmazsa kimsenin kafasında bir şey kalmadı. Şampiyon olan Medipol Başakşehir'i kutluyorum. Küme düşenlere de geçmiş olsun diyorum. İnşallah bunlardan ders çıkarıp tekrar Süper Lig'e geri dönerler."

Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren Hamzaoğlu, kırmızı-siyahlı takımdaki geleceğiyle ilgili soruya, "Yönetimle görüşeceğiz. Hemen sonuçlanmayabilir." yanıtını verdi.

Başkent ekibinde kalmayı istediğini ifade eden Hamzaoğlu, "Ama konuşmamız gereken başka şeyler var. O şartlar oluşursa tabii ki istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Devam etmesi durumunda kaliteli 7-8 oyuncunun alınması gerektiğini söyleyen Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Tabii ki gidenler olacak ama bir çoğu kalacak. Gençlerbirliği misyonu olarak altyapısından gelişen oyuncular, Süper Lig'i yeni yeni tanıyan oyuncular kalacak ama bizim çok daha iyi bir kadroya ihtiyacımız var. Çok daha güçlü bir şekilde önümüzdeki sezona girmemiz lazım. Çünkü bu sene bunu çok iyi tecrübe ettik. Allah muhafaza bu sene kötü bir sonuçla bitebilirdi. Ben oyuncularımın hepsini yine de tebrik ediyorum. Ama tabii ki mutlaka en az 7-8 iyi oyuncu almak gerekecek."

Beşiktaş cephesi

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, oyuncularına ve yönetime teşekkür ederek, "Pandemi de dahil çok zorlu bir süreçten geçtik. Sağ olsunlar hiçbir zaman bizden desteklerini esirgemediler. Biz de takımımız ve teknik ekibimizle beraber en azından ligi güzel bir yerde bitirmeyi sağladık. Tabi Beşiktaş için üçüncülük başarı mıdır, değildir ama mevcut durumda olabileceğimiz en iyi pozisyon burasıydı. En azından taraftarımızı ve camiamızı bir nebze de olsa mutlu edebildiysek ne mutlu bize diyelim bu sene için." diye konuştu.

Gençlerbirliği'ne karşı iyi bir oyun çıkardıklarını belirten Sergen Yalçın, şöyle devam etti:

"Takım iyi mücadele etti, birçok eksiğimizin olmasına rağmen oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Oyunun ikinci yarısında çok daha fazla ayakta kalan taraf bizdik. Son yarım saatte tamamen fizik gücümüz ön plana çıktı ve kolay bir müsabaka oldu. Mutluyuz, seviniyoruz, kazandığımız zaman işler iyi gidiyor. Her zaman maçları kazanınca mutlu olursunuz."

Giden futbolcular

Burak Yılmaz'ın gidişi Gökhan Gönül ve Caner Erkin de gidecek olması durumunda gelecek sezonun planlamasına ilişkin bir soru üzerine ise Sergen Yalçın, "Şu anda kimlerin gideceğini tam olarak bilmiyoruz. Burak gitti, Gökhan'ın durumu Caner'in durumu belli değil. Eğer bizim bütçelerimize uygun olurlarsa başkanımızın da dediği gibi kalabilirler, bir sorun yok. Camiamızda onları seviyoruz. Onlar da burada futbola devam etmek istiyorlarsa kalabilirler." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, transfer edilecek oyuncular konusunda ise "Yeni sezon planlamasında özellikle Türk oyuncular, 4-5 tane tecrübeli oyuncu bunların arasında yabancı da var, Avrupa'dan 4-5 yabancı oyuncu ki kadromuz zaten eksildi yani ben 8-10 oyuncu derken, hayali bir şey söylemedim. 8-10 dediğim minimum 8-10'du zaten. Genelde minimum olanı söylüyoruz. Gidiş gelişe göre bu sayılar değişebilir iki aşağı iki yukarı. O yüzden şu anda tam pozisyonumuzu bilemediğimiz için çok net yorum yapmıyorum." açıklamasını yaptı.

Yalçın, "Söylemem gereken şey, kaleyi Türk yapacağız, yabancı kaleci almayacağız. Ersin'in yanına Türkiye'den tecrübeli bir kaleciyle takviye yapacağız. Federasyonun yeni çıkardığı o şahane kurallarda 8 yabancı oynayabiliyor, 3 Türk lazım, kaleyi Türkle kurtarmayı düşünüyoruz. Ersin iyi performans sergiliyor, kendisine güveniyoruz." şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın, mevcut genç oyuncularla beraber, Türkiye'den baktıkları oyuncularla beraber bir karma yaparak gelecek sezona taraftarların istediği gibi çıkmayı planladıklarını söyledi.

"Kontratlar çok yüksek"

Başkanla yapılan görüşmede, sözleşmesi biten futbolculardan kimlerin kalmasını istediğine yönelik de Yalçın, şöyle konuştu:

"Ayrılan oyuncularımız olacak, neden olacak. Kontratlar çok yüksek. Mesela Burak çok önemli bir oyuncu, Türkiye'nin en önemli oyuncularından sevdiğimiz çok karakterli de bir oyuncu, onun üzerinden gidiyim ama 36-37 yaşında 2.7 Avro kontratı var. Yani aslında Burak ayrılarak camiamıza da maddi açıdan yardımcı oldu. Onun yerine kimi bulacağız, nasıl bulacağız, bulacağız birilerini illaki alacağız ama ekonomisi bize uygun olacak. Bize muhtemelen 30-35 milyon avro civarında bir şey çıkacak, federasyondan. Biz şu anda mevcut kontratlarla zaten bunun çok üzerindeyiz. Mecburen oraya düşmemiz gerekecek. O yüzden bazı oyuncularımızın ya kontratlarını düşürmeleri gerekecek. Ya da mecburen bizden ayrılmaları gerecek. Çünkü ekonomik durumumuz, başkanımızın sürekli anlattığı gibi maalesef çok iç açıcı değil. Camia olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bunu her fırsatta başkanımız ve yönetimimiz söylüyor."

Sergen Yalçın, "Önümüzdeki sezonla ilgili artık Türkiye'de böyle şaşalı büyük transferlerin olma ihtimali maalesef zor. Bu bizim için değil herkes için geçerli onu da söyleyeyim. Böyle 3 milyon, 5 milyon lira kontratlar işte 5-10 milyon bonservisler artık Türkiye'de o dönem bitti. Bundan sonra ekonomiye uygun, camiamızın formatına uygun, karakteri camiamıza uygun, çıkıp forması için taraftarı için mücadele edebilecek oyuncularla yolumuza devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"Beşiktaş camiası her zaman şampiyonluğa oynar"

Takımlarına uygun en iyi oyuncuları bulup onlarla sezona başlamak istediklerini ifade eden Sergen Yalçın, şöyle devam etti:

"Tabii ki kolay değil. Elimizden gelen her şeyi yönetimimizle beraber yapmaya çalışacağız. Umarım bunda başarılı oluruz. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Camiamızın herhalde 3 milyar liranın üzerinde borcu var. Yani hiç kimse bu borçları şahsi servetiyle ödeyemez. Biz bunu önümüzdeki 3-5 sene içerisinde doğru yapılandırmayla doğru oyuncularla düzeltmeye çalışacağız. Yani bilmiyorum burada olur muyum olmaz mıyım. En azından biz bunu başlangıcını yapacağız. Nereye kadar gücümüz yeterse, bize nereye kadar sabrederlerse, taraftarımız bize ne kadar sahip çıkarsa."

Genç oyuncular ve altyapıyla ilgili de çok güzel planları olduğunu belirten Sergen Yalçın, "Artık üretmek, yetiştirmek zorundayız. Önce yetiştirecek şartları sağlamalıyız. Bu işler lafla olmuyor, tesisle oluyor." dedi.

Sergen Yalçın, "Camiamızda artık birlik sağlanmıştır. Taraftarımız yönetimimiz teknik ekip ve oyuncularımız hepimiz biriz. Biz nasıl kadro kurarsak kuralım Beşiktaş camiası her zaman şampiyonluğa oynar, kim olursa olsun kadroda hiç önemli değil. Aynı şekilde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için de geçerli, bunlar büyük camialar. Kadro nasıl olursa olsun bu camiaların hepsi şampiyonluğa oynar." diyerek açıklamasını tamamladı.