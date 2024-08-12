  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mossad’a karşı Türkiye! İsrail'in sinsi planı ortaya çıktı

Sözde oyuncu haddini aştı! Laikçi Merve Boluğur'dan erkeklere skandal sözler

Dünya kamuoyunu meşgul etmişti! MiT yapar Biden bakar…

İmamoğlu'nun Paris'teki gizli ajandası ortaya çıktı! Hayırlı işler, bol güneşler Eko

Fahrettin Altun öyle bir mesaj attı ki ekşicilerin yüzü ekşidi! Deliye döndüler

Instagram dize geldi! Sırada o 1 milyar kullanıcı uygulama var

Maduro’dan sevgi seli! Bakın Türk heyetini nasıl karşıladı

İşadamı Murat Ülker yazdı! Piyasayı altüst etmeye var mısınız?

Küresel güçlerden, skandal ötesi "Türkiye" planı! Vay namussuzlar vay

Yeni Akit’i protestoya gelen provokatörden yüz kızartıcı itiraf! Eyüp Aksu’dan tacizci taksicilere kalkan
Spor Beşiktaş sezona iyi bir başlangıç yaptı
Spor

Beşiktaş sezona iyi bir başlangıç yaptı

Yeniakit Publisher
2024-08-12 00:56:00 -
Beşiktaş sezona iyi bir başlangıç yaptı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0'lık skorla yendi.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasını Samsun'da açtı.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşan Siyah-beyazlılar, rakibini 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti 31. dakikada Rafa Silva ile 36. dakikada Gabriel Paulista'nın attığı goller getirdi.

Karşılaşmada Samsunspor'un 16. dakikada Marius Mouandilmadji ile bulduğu bir gol ofsayt gerekçesi ile değer kazanmadı.

Yeni transferlerinin siftah yaptığı maçta istekli bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, böylece sezona 3 puanla başladı. Sahadan yenilgi ile ayrılan Samsunspor puan alamadı.

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile oynayacak. Samsunspor ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

VAN BRONCKHORST İLK 11'İNİ BOZMADI

Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettikleri ilk 11'i sahaya sürdü.

Samsunspor'a karşı Süper Lig'deki ilk maçına çıkan Hollandalı teknik adam, Galatasaray'ı farklı yenen kadroyu Samsunspor karşısında da korudu.

Karşılaşmaya kalede Mert Günok ile başlayan van Bronckhorst, savunma dörtlüsünü Masuaku, Colley, Paulista ve Svensson ile kurdu. Orta sahada Al Musrati, Rafa Silva, Fernandes'e görev veren Hollandalı teknik adam kanatlarda Semih Kılıçsoy ve Rashica'yı, gol yollarında ise Ciro Immobile'ye görev verdi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yeni transferler Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile ilk kez Süper Lig'de sahaya çıktı.

REİS İLK MAÇINA ÇIKTI

Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol'un ayrılmasının ardından göreve gelen Alman teknik direktör Thomas Reis, Beşiktaş maçı ile birlikte ilk kez takımın başında resmi bir karşılaşmaya çıktı.

Deneyimli teknik direktör ilk 11'de kalede Okan Kocuk'u, savunmada ise Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen ve Bola'yı dörtlüsünü oynattı. Orta sahada Benasser, Ntcham, Holse görev veren Alman teknik adam, kanatlarda Muja ve Schinler'e, gol yollarında ise Moundilmadji'ye güvendi.

Karşılaşmayı 33 bin 919 kişilik Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda yaklaşık 27 bin biletli seyirci takip etti.

Samsunspor: 0 - Beşiktaş: 2

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Hakan Yemişken

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka (Dk. 86 Bedirhan Çetin), Van Drongelen, Bola, Benaser, Ntcham, Holse (Dk. 74 Soner Aydoğdu), Muja (Dk. 61 Laura), Schindler (Dk. 61 Dimata), Moundilmadji (Dk. 74 Ercan Kara)

Beşiktaş: Mert Günok, Masuaku, Colley, Paulista (Dk. 46 Necip Uysal), Svensson, Al Musrati, Rafa Silva (Dk. 78 Emirhan Topçu), Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk, 71 Onana) Rashica (Dk. 89 Onur Bulut). Immobile (Dk. 78 Muleka)

Goller: Dk. 31 Rafa Silva, Dk. 36 Paulista (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 21 Muja, Dk. 45+2 Van Drongelen (Samsunspor), Dk. 17 Masuaku (Beşiktaş)

Beşiktaş, Samsunspor maçı kadrosunu açıkladı
Beşiktaş, Samsunspor maçı kadrosunu açıkladı

Spor

Beşiktaş, Samsunspor maçı kadrosunu açıkladı

Beşiktaş’ta şaşırtan karar! Yeni transfer kadroya alınmadı
Beşiktaş’ta şaşırtan karar! Yeni transfer kadroya alınmadı

Spor

Beşiktaş’ta şaşırtan karar! Yeni transfer kadroya alınmadı

Beşiktaş duyurdu! O isim Çaykur Rizespor'a kiralandı
Beşiktaş duyurdu! O isim Çaykur Rizespor'a kiralandı

Spor

Beşiktaş duyurdu! O isim Çaykur Rizespor'a kiralandı

PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a hayırlı olsun
PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a hayırlı olsun

Spor

PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a hayırlı olsun

Beşiktaş’ın teklifini kabul etmedi! O isim transfer gündeminden kalktı
Beşiktaş’ın teklifini kabul etmedi! O isim transfer gündeminden kalktı

Spor

Beşiktaş’ın teklifini kabul etmedi! O isim transfer gündeminden kalktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23