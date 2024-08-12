Beşiktaş sezona iyi bir başlangıç yaptı

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasını Samsun'da açtı.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşan Siyah-beyazlılar, rakibini 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti 31. dakikada Rafa Silva ile 36. dakikada Gabriel Paulista'nın attığı goller getirdi.

Karşılaşmada Samsunspor'un 16. dakikada Marius Mouandilmadji ile bulduğu bir gol ofsayt gerekçesi ile değer kazanmadı.

Yeni transferlerinin siftah yaptığı maçta istekli bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, böylece sezona 3 puanla başladı. Sahadan yenilgi ile ayrılan Samsunspor puan alamadı.

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile oynayacak. Samsunspor ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

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VAN BRONCKHORST İLK 11'İNİ BOZMADI

Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettikleri ilk 11'i sahaya sürdü.

Samsunspor'a karşı Süper Lig'deki ilk maçına çıkan Hollandalı teknik adam, Galatasaray'ı farklı yenen kadroyu Samsunspor karşısında da korudu.

Karşılaşmaya kalede Mert Günok ile başlayan van Bronckhorst, savunma dörtlüsünü Masuaku, Colley, Paulista ve Svensson ile kurdu. Orta sahada Al Musrati, Rafa Silva, Fernandes'e görev veren Hollandalı teknik adam kanatlarda Semih Kılıçsoy ve Rashica'yı, gol yollarında ise Ciro Immobile'ye görev verdi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yeni transferler Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile ilk kez Süper Lig'de sahaya çıktı.

REİS İLK MAÇINA ÇIKTI

Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol'un ayrılmasının ardından göreve gelen Alman teknik direktör Thomas Reis, Beşiktaş maçı ile birlikte ilk kez takımın başında resmi bir karşılaşmaya çıktı.

Deneyimli teknik direktör ilk 11'de kalede Okan Kocuk'u, savunmada ise Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen ve Bola'yı dörtlüsünü oynattı. Orta sahada Benasser, Ntcham, Holse görev veren Alman teknik adam, kanatlarda Muja ve Schinler'e, gol yollarında ise Moundilmadji'ye güvendi.

Karşılaşmayı 33 bin 919 kişilik Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda yaklaşık 27 bin biletli seyirci takip etti.

Samsunspor: 0 - Beşiktaş: 2

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Hakan Yemişken

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka (Dk. 86 Bedirhan Çetin), Van Drongelen, Bola, Benaser, Ntcham, Holse (Dk. 74 Soner Aydoğdu), Muja (Dk. 61 Laura), Schindler (Dk. 61 Dimata), Moundilmadji (Dk. 74 Ercan Kara)

Beşiktaş: Mert Günok, Masuaku, Colley, Paulista (Dk. 46 Necip Uysal), Svensson, Al Musrati, Rafa Silva (Dk. 78 Emirhan Topçu), Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk, 71 Onana) Rashica (Dk. 89 Onur Bulut). Immobile (Dk. 78 Muleka)

Goller: Dk. 31 Rafa Silva, Dk. 36 Paulista (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 21 Muja, Dk. 45+2 Van Drongelen (Samsunspor), Dk. 17 Masuaku (Beşiktaş)