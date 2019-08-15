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Beşiktaş sezona iyi başlıyor

- Siyah-beyazlılar, geride kalan 61 sezondaki ilk hafta maçlarında 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı- Yeni sezonun ilk haftasında Sivasspor'a konuk olacak siyah-beyazlılar, dış sahadaki 30 açılış maçında 10 galibiyet aldı- Beşiktaş, son 6 sezona üçer puanla başladı

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:22
Beşiktaş sezona iyi başlıyor


İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 17 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak Beşiktaş, lig tarihindeki açılış karşılaşmalarında 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Siyah-beyazlı takım lig tarihinde deplasmanda çıktığı 30 açılış maçında ise 10 galibiyet, 14 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.


- Son 6 sezonda kazandı


Siyah-beyazlı ekip, son 6 sezondaki açılış maçlarını kazanmasını bildi.

Geçen sezon Akhisarspor'u evinde 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'de İstanbul'da Antalyaspor'u 2-0, 2016-2017'de evinde Alanyaspor'u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015'te Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 5-2 ve 1-0 yendi. 2013-2014'ün açılış maçında Trabzonspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla geçti.


- Sadece 8 maçta gol atamadı

Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 53'ünde gol atan Beşiktaş, buna karşın sadece 8 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı.

Siyah-beyazlılar, ilk haftalarda 25 maçta gol yemezken, 36 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.

Açılış maçlarında en farklı galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, buna karşın ilk haftalarda en farklı yenilgiyi 2-0 ile yaşadı.


- 35 sezondur golsüz açılış yok


1983-1984'te Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak lige başlayan Beşiktaş'ın, daha sonraki 35 sezonda başlangıç maçları golsüz bitmedi.

Sezona başlangıç karşılaşmalarında toplam 110 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde 44 gol gördü.


- Sezonun ilk haftasındaki maçları

Beşiktaş'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
1959Altay-Beşiktaş 1-2
1959-1960Beşiktaş-Vefa 4-1
1960-1961Beşiktaş-Göztepe 3-1
1961-1962Beşiktaş-Göztepe 1-0
1962-1963Beşiktaş-Vefa 4-0
1963-1964Beşiktaş-İstanbulspor 2-0
1964-1965Beşiktaş-İstanbulspor 3-0
1965-1966Beşiktaş-Feriköy 3-0
1966-1967Beşiktaş-İzmirspor 4-0
1967-1968Beşiktaş-Vefa 1-0
1968-1969Beşiktaş-İstanbulspor 1-0
1969-1970Beşiktaş-İstanbulspor 3-1
1970-1971Beşiktaş-Vefa 2-0
1971-1972Giresunspor-Beşiktaş 0-0
1972-1973Boluspor-Beşiktaş 1-0
1973-1974Bursaspor-Beşiktaş 1-1
1974-1975Beşiktaş-Bursaspor 3-1
1975-1976Balıkesirspor-Beşiktaş 1-1
1976-1977Bursaspor-Beşiktaş 0-0
1977-1978Diyarbakırspor-Beşiktaş 2-0
1978-1979Beşiktaş-Orduspor (Ankara) 1-0
1979-1980Beşiktaş-Altay 1-1
1980-1981Gaziantepspor-Beşiktaş 1-1
1981-1982Beşiktaş-Gaziantepspor 4-1
1982-1983MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-1
1983-1984Antalyaspor-Beşiktaş 0-0
1984-1985Beşiktaş-Boluspor 2-0
1985-1986Zonguldakspor-Beşiktaş 0-1
1986-1987Samsunspor-Beşiktaş 2-2
1987-1988Beşiktaş-Denizlispor 3-0
1988-1989MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-2
1989-1990Beşiktaş-Boluspor 3-0
1990-1991Gaziantepspor-Beşiktaş 0-1
1991-1992Beşiktaş-Gençlerbirliği 1-1
1992-1993Beşiktaş-Karşıyaka 1-1
1993-1994Beşiktaş-Gençlerbirliği (Bursa) 3-0
1994-1995Denizlispor-Beşiktaş 1-3
1995-1996Kayserispor-Beşiktaş 1-1
1996-1997Bursaspor-Beşiktaş 2-0
1997-1998Beşiktaş-Şekerspor 2-1
1998-1999Beşiktaş-MKE Ankaragücü 4-1
1999-2000Gençlerbirliği-Beşiktaş 1-0
2000-2001Beşiktaş-Yimpaş Yozgatspor 3-0
2001-2002Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2002-2003Bursaspor-Beşiktaş 2-2
2003-2004Samsunspor-Beşiktaş 1-3
2004-2005Malatyaspor-Beşiktaş 1-1
2005-2006Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş 1-1
2006-2007Manisaspor-Beşiktaş 1-0
2007-2008Beşiktaş-Konyaspor 1-0
2008-2009Antalyaspor-Beşiktaş 2-3
2009-2010İBB Spor-Beşiktaş 1-1
2010-2011Bucaspor-Beşiktaş 0-1
2011-2012Eskişehirspor-Beşiktaş 2-1
2012-2013İBB Spor-Beşiktaş 1-1
2013-2014Beşiktaş-Trabzonspor 2-0
2014-2015Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş 0-1
2015-2016Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş 2-5
2016-2017Beşiktaş-Alanyaspor 4-1
2017-2018Beşiktaş-Antalyaspor 2-0
2018-2019Beşiktaş-Akhisarspor 2-1



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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:22
  1. Beşiktaş
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