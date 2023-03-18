Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar, düşme hattında yer alan rakibini 3-1 mağlup etti.

Perdeyi cenk açtı

Beşiktaş, 42. dakikada Cenk Tosun'un kafa golüyle maçta öne geçti. 5 ay sonra sahalara dönen Rachid Ghezzal, asisti yapan isim oldu.

Aboubakar'dan harika gol

Kara Kartal'da 56. dakikada sahneye çıkan isim bu kez Aboubakar'dı. Yaklaşık 25 metrelik mesafeden kaleye falsolu bir füze gönderen Aboubakar, file bekçisini çaresiz bıraktı. Kaleci sadece seyretmekle kaldı.

Lokilo'nun golü yetmedi

İstanbulspor, Lokilo'nun golüyle 70'te maçta durumu 2-1'e getirdi ama yeterli olmadı. Deplasman ekibi bu maçta adeta direkleri dövdü.

Son sözü redmond söyledi

Baskısını son dakikalarda da sürdüren Beşiktaş, Redmond'un uzatma dakikalarında kaydettiği golle mücadeleden 3-1 üstün ayrıldı.

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Süper Lig'de Antalyaspor ile oynanan erteleme maçında ilk 11'de yer verilen Ghezzal, ısınma sırasında yaşadığı sakatlıkla sebebiyle son anda kadrodan çıkartılmıştı. 153 gün sonra yeniden Siyah-Beyazlı forması ile taraftarının önüne çıkan Cezayirli yıldız Cenk Tosun'a asist yaptı.

Beşiktaş seriye bağladı

Lige istediği gibi başlayamayan siyah-beyazlılar, bu maçı da kazanarak üst üste 3'üncü galibiyetini aldı.

Derbiye moralli girdiler

Sıkıntılı dönemlerden geçen siyah-beyazlılar, derbi öncesi aldıkları bu galibiyetle Fenerbahçe deplasmanına yüksek moralle çıkacaklar.