Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde daha golcü





İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yenen Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde hücumda performansını artırdı.

Ligde 25 gol atan siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk mücadelesinde de iddiasını ortaya koydu.

Beşiktaş, fileleri çıktığı 12 maçta 25 kez havalandırarak 2,08 ortalamayla oynadı.

Siyah-beyazlı ekip, 25 golle ayrıca ligin en fazla gol atan takımı durumuna geldi.





- Son 5 sezonun en golcü takımı





Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde son 5 sezonun en golcü performansını gösterdi.

Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunun 12 maçlık bölümünde 24 gol atarken, bir sonraki sezon 19 golde kaldı.

Güneş'in teknik direktörlüğünde 2018-2019'daki 12 maçta 20 kez fileleri havalandıran siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde söz konusu maçları 15 golle tamamladı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde bu sezonun 12 maçlık bölümünde ise 25 gole ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş'in görev aldığı 2015-2016 sezonunun 12 maçlık bölümünde ise 30 kaydetmişti.





- Son 8 maçta 20 gol





Beşiktaş, sezonun ilk 4 maçında hücumda etkisiz bir görüntü ortaya koydu.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında sadece 5 gol bulabilen siyah-beyazlı ekip, birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 yenilgiyle 4 puan alabildi.

Beşiktaş, 6. haftadan itibaren golcü kimliğe büründü. Rakip filelere son 8 maçta 20 gol atan siyah-beyazlı ekip, 6 galibiyet ve 2 yenilgi alırken 18 puanı hanesine yazdırarak zirve yarışına ortak oldu.





- Aboubakar etkisi





Beşiktaş'ın son haftalarda hücumdaki etkisinin artmasında Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar'ın büyük etkisi oldu.

Ligin 6. haftasında Yukatel Denizlispor maçında ilk golünü atan Aboubakar, özellikle son 5 maçta takımına büyük katkı yaptı.

Üst üste 5 maçta goller atan Aboubakar, söz konusu dönemde 7 kez fileleri havalandırdı.

Aboubakar, bulduğu 8 golle hem takımının en golcü ismi oldu hem de gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.





- 11 futbolcu gol buldu





Beşiktaş'ta 11 oyuncu ligdeki 12 maçta gol sevinci yaşadı.

Aboubakar attığı 8 golle takımının ve ligin en golcü ismi haline gelirken, Cyle Larin fileleri 5 defa havalandırdı.

Atiba Hutchinson 3 golle takımına katkı verirken, Bernard Mensah 2 kez gol buldu.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Gökhan Töre ile kadro dışı kalan Tyler Boyd ve Jeremain Lens ligde birer gol kaydetti.



