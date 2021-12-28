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Spor Beşiktaş, Serdar Aziz'e göz dikti!
Spor

Beşiktaş, Serdar Aziz'e göz dikti!

Fenerbahçeli Serdar Aziz hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Beşiktaş'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek olan tecrübeli stoperle ilgilendiği ile sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 15:33:00 -
Beşiktaş, Serdar Aziz'e göz dikti!

Fenerbahçeli Serdar Aziz hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Beşiktaş'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek olan tecrübeli stoperle ilgilendiği ile sürüldü.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin son yılında bulunan 31 yaşındaki savunmacı Serdar Aziz ile ilgilendiği ve sezon sonunda kadrosuna katmak istediği iddiası ortaya atıldı. Yerli oyuncu transferine öncelik verecek olan Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz'e göz dikti.

2018-2019 sezonun devre arasında Fenerbahçe’ye imza atan 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalamazsa sezon sonu serbest kalacak. 

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