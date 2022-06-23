Beşiktaş Seferovic için teklifini yaptı
Santrfor bölgesi için birçok ismi listesinde tutan Kartal, 30 yaşındaki Haris Seferovic’i kiralamak için Benfica’ya teklif yaptı. Portekiz kulübü teklife sıcak yaklaşırsa, futbolcuyla da masaya oturulacak.
Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Kadrosunu yıldız bir golcüyle takviye etmek isteyen ve transferde en büyük bütçeyi bu bölgeye ayıran siyah beyazlılar, listesinde üst sıralarda yer alan Haris Seferovic ile ilk teması sağladı.
Geride bıraktığımız sezon Benfica’da oynadığı 15 maçta 5 gol kaydeden Seferovic için Portekiz kulübüne kiralama teklifi yapıldı. Siyah beyazlılar, Benfica’dan gelecek cevaba göre 30 yaşındaki santrforun menajeriyle temasa geçecek.